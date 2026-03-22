Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ahmet Çakmak (52) yönetimindeki 41 AYA 562 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araç sürücüsü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak’ın (66) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Dereye uçan araç, vinç yardımıyla çıkarılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.