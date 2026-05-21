Aydın Valiliği bünyesinde gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında, 19 Mayıs - 21 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara girişlerin izne bağlı olması kararlaştırıldı.

İZİN ALINMADAN ETKİNLİK DÜZENLENEMEYECEK

Bu süre boyunca mülki amirden izin alınmadan ormanlık bölgelerde etkinlik düzenlenemeyecek, piknik yapılamayacak ve konaklamaya izin verilmeyecek. Vatandaşların yalnızca belirlenen piknik alanlarını kullanabileceği belirtildi.

ÇADIR KURULMASI VE KAMP DA YASAKLANDI

Kararla birlikte orman içleri ile çevresine yanıcı ve parlayıcı maddeler, cam atıkları, inşaat molozu ve hafriyat bırakılması da yasak kapsamına alındı. Öte yandan Aydın genelinde 21 Mayıs - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında ise çadır kurulması ve kamp yapılması da yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre işlem yapılacağı bildirildi.