Dünya eğlence başkenti Las Vegas’ın ikonik silüeti, tarihin en sıra dışı mimari projelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bir dönemin efsanevi oteli The Mirage’ın yıkılmasıyla boşalan devasa arazide yükselen ve gitar şeklinde tasarlanan yeni Hard Rock Hotel & Casino, Vegas Şeridi’ndeki (The Strip) yerini almaya başladı.

Şehrin merkezinde adeta bir anıt gibi yükselen bu dev enstrüman şeklindeki yapı, sadece mimarisiyle değil, teknik özellikleriyle de mühendislik sınırlarını zorluyor.

213 METRE YÜKSELİĞİNDE OLACAK

Hard Rock’ın Florida’daki ünlü benzerinden çok daha görkemli olması planlanan bu yeni kule, tamamlandığında yaklaşık 213 metre (700 feet) yüksekliğe ulaşacak. Bu yükseklik, yapıyı Las Vegas’ın en yüksek binalarından biri haline getirecek.

Gitar gövdesi şeklindeki cam cephe, çelik halatları simgeleyen ışık hüzmeleriyle gökyüzüne doğru uzanacak ve geceleri kilometrelerce öteden fark edilebilecek.

KAPILARINI 2027'DE AÇACAK

Milyarlarca dolarlık bu dev yatırımın 2027 yılında tamamlanarak kapılarını misafirlere açması hedefleniyor. Eski Mirage otelinin simgesi olan yapay yanardağın yerini alacak olan bu "Gitar Kule", içerisinde 600'den fazla lüks otopark, devasa bir kumarhane katı, dünya standartlarında konser alanları ve ultra lüks süitler barındıracak.

Las Vegas’ın tropikal esintili geçmişinden modern, rock-n-roll temalı bir geleceğe geçişini simgeleyen otel, şimdiden kaba inşaatının ilerlemesiyle turistlerin ve mimarlık meraklılarının en çok fotoğrafladığı noktalar arasına girmeyi başardı.