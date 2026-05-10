Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da Icardi belirsizliği sürüyor… Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi'nin 2025-2026 sezonunun sonuna gelinmesiyle birlikte takımdaki geleceği, sarı-kırmızılı camiada en çok merak edilen konuların başında geliyor.
MENAJERİYLE MASAYA OTURULACAK
Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Arjantinli yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetimin şampiyonluk kutlamalarının ardından Icardi’nin temsilcisiyle masaya oturacağı öğrenildi.
Yıllık 10 milyon Euro net maaş kazanan Icardi’den ciddi bir indirim isteneceği öğrenildi… Icardi’nin geleceği kutlamaların ardından yapılacak görüşmeler sonrası netlik kazanacak.