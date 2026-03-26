Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin gözlemleri, İran vatandaşlarının Türkiye’den konut alımındaki yoğun ilgisinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Sektör paydaşları tarafından dile getirilen görüşlerde, bu ilginin temelinde ekonomik ve stratejik gerekçelerin yattığı iddia ediliyor.

İRANLILAR EN ÇOK İSTANBUL'U TERCİH EDİYOR

Sektör analizlerine göre, İranlı alıcıların Türkiye’yi tercih etmesindeki en büyük etkenin, varlıklarını enflasyona karşı koruma ve uluslararası piyasalara erişim sağlama isteği olduğu ileri sürüldü. Özellikle son yıllarda döviz bazlı getiri beklentisiyle hareket eden yatırımcıların, İstanbul, Antalya ve Ankara gibi büyükşehirlere yöneldiği belirtildi.

VATANDAŞLIK İÇİN EV ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Sektör temsilcileri tarafından ortaya atılan bir diğer iddia ise, Türkiye’nin sunduğu vatandaşlık ve uzun süreli oturum izni programlarının, İranlı orta ve üst gelir grubu için bir "güvenli liman" arayışına yanıt verdiği yönünde.