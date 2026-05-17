ABD’de Kalder’in kurucusu Gökçe Güven’in 5 ayrı suçlamayla yargılandığı davada anlaşma sağlandı. Dosyadan, “dolandırıcılık”, “kimlik hırsızlığı” dahil 4 suçlama çıkarıldı. Şirketle ilgili verilerin yeterince açık ifade edilmediğine yönelik başlık kaldı. Güven’in 52 yıl hapsinin istendiği dava kapanmış oldu. ÇALIŞANLARINDAN DESTEK Robert Kolej ve University of California, Berkeley mezunu 27 yaşındaki Güven, mahkemede “Hızlı büyüdük. Genç ve tek kurucu olarak süreçte yapılan eksik iletişimler için üzgünüm” dedi. Kalder çalışanları ve ailesi New York’taki duruşmada Güven’e destek verdi. Hiçbir yatırımcı resmi şikayette bulunmadı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.