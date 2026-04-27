Milano’nun Porta Nuova bölgesinde bulunan bu iki konut kulesinin en dikkat çekici özelliği, cephelerinin tamamen bitkilerle kaplı olması. Yapıların balkonlarında yaklaşık 900 ağaç ve 20 binden fazla bitki yer alıyor. Farklı türlerden oluşan bu bitkiler, binaları uzaktan bakıldığında beton yapıdan çok dev bir yeşil alana dönüştürüyor.

DOĞANIN ŞEHRE TAŞINMIŞ HALİ

Projede kullanılan bitkiler yalnızca görsel amaçlı değil. Uzmanlara göre bu 'dikey orman' konsepti, hava kalitesini iyileştirmeye ve şehirdeki karbon oranını azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca yaz aylarında doğal gölgelik oluşturarak binaların sıcaklığını düşürüyor.

Bitkiler aynı zamanda kuşlar ve böcekler için yeni yaşam alanları oluşturarak şehir içinde küçük bir ekosistem meydana getiriyor.

2 HEKTARLIK ORMAN ETKİSİ

Bu iki kulede yer alan bitki örtüsünün toplam etkisinin, yaklaşık 2 hektarlık bir ormana eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Yani şehir merkezinde yükselen bu yapılar, yalnızca konut değil aynı zamanda yoğun bir yeşil alan görevi de görüyor.

GELECEĞİN ŞEHİRLERİNE ÖRNEK

Milano’da hayata geçirilen bu proje, sürdürülebilir mimarinin en dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, bu modelin ilerleyen yıllarda farklı şehirlerde de yaygınlaşabileceğini belirtiyor.

Doğayı şehir hayatına entegre eden bu yaklaşım, özellikle büyük şehirlerde artan betonlaşmaya karşı geliştirilen yenilikçi çözümler arasında gösteriliyor.