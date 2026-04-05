İsveç merkezli savunma devi BAE Systems Bofors, hava savunma kabiliyetlerini modernize etmek amacıyla geliştirdiği kamyona monte 40 mm’lik yeni nesil uçaksavar sistemi TRIDON Mk2’yi İsveç Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmeye hazırlanıyor.

İnsansız hava araçlarından (İHA) seyir füzelerine, savaş uçaklarından zırhlı kara araçlarına kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı koyabilen sistem, hem askeri birliklerin hem de kritik sivil altyapıların korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

12 KİLOMETRE MENZİLE KADAR ULAŞABİLİYOR

Tamamen uzaktan kumandalı ve kendinden tahrikli bir yapıya sahip olan TRIDON Mk2, gelişmiş sensör paketi ve arazi şartlarına bağlı olarak 12 kilometre etkili menzile ulaşabiliyor.

Sistemin çok yönlü hedef takip yeteneği, günümüzün hızla değişen asimetrik hava tehditlerine karşı yüksek hassasiyetli bir savunma kalkanı oluşturuyor. BAE Systems Bofors Başkanı Lena Gillström, teslimat öncesi yaptığı açıklamada, modern savaş sahasında sürekli evrimleşen hava tehditlerine karşı kullanıcılarını en üst düzeyde koruma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

CAYDIRICI GÜÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Hareket halindeki bir kamyon üzerine konuşlandırılan bu yüksek mobiliteye sahip uçaksavar topu, 40 mm’lik mühimmat kapasitesiyle hem hava hem de kara hedeflerine karşı caydırıcı bir güç çarpanı olarak tanımlanıyor. Savunma uzmanları, TRIDON Mk2’nin özellikle düşük maliyetli İHA sürülerine ve alçak irtifa seyir füzelerine karşı maliyet etkin bir çözüm sunduğuna dikkat çekiyor.