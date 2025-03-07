Google, kullanıcılarına tamamen yapay zeka tarafından üretilen yanıtlar sunmak için yeni bir özellik tanıttı: "Yapay Zeka Modu"... Bu özellik, ChatGPT Search veya Perplexity gibi yapay zeka tabanlı servislerle uyumlu çalışacak. Amaç, kullanıcıların karmaşık soruları sorması durumunda, daha önce birden fazla sorgu yapmayı veya sonuçlar arasında uzun süre kaydırmayı gerektiren durumlar için daha kapsamlı, alakalı ve özelleştirilmiş yanıtlar sunmak.

jeuxvideo.com'un haberine göre Google, "Yapay Zeka Modu"nu devreye aldığınızda, geleneksel web sitesi listesini görmeyi bırakacaksınız. Bu yeni özellik, Google'ın yapay zekasının birden fazla web sitesinde gezinerek sizin için araştırma yapmasını sağlar ve tek bir yanıtta, kaynaklarıyla birlikte eksiksiz bir cevap sunar. Eğer daha fazla detay isterseniz veya başka sorularınız varsa, yapay zeka ile klasik bir chatbot gibi iletişime geçerek sorularınızı yönlendirebilirsiniz.

Diyelim ki GTA VI için bir rehber arıyorsunuz. Artık, Google'a soruyu yazıp ilgili bir haberle karşılaşıp, istediğiniz bilgiye ulaşana kadar haberler arasında gezinmek yerine, "Yapay Zeka Modu"nu devreye almanız yeterli olacak. Google, yalnızca söz konusu haberleri okumakla kalmayacak, aynı zamanda rakip web sitelerindeki benzer makaleleri de inceleyerek size doğrudan, eksiksiz ve konuyla ilgili bir yanıt sunacak. Bu sayede, kaybolmadan, reklamlara takılmadan ve görseller veya tablolarla desteklenmiş olarak anında çözüm bulabileceksiniz. Ancak, bu durum ücretsiz içerik sağlayan siteler için bir tehdit oluşturabilir.

Güçlü bir model: Projenin merkezinde Gemini 2.0 var

Google, bu yenilikçi kullanıcı deneyimini desteklemek amacıyla arama motoruna özel olarak tasarlanmış Gemini 2.0 modelinin kişiselleştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Gemini 2.0, gerçekten güçlü bir yapay zeka altyapısına sahip. Gelişmiş çok modlu akıl yürütme yetenekleri sayesinde, model neredeyse her konuda karmaşık soruları yanıtlayabiliyor. Önemli bir nokta: Elde edilen sonuçlar güvenilir, kaynaklı ve harici sitelere bağlantılarla desteklenmiş.

Google, blog yazısında teknoloji haber sitelerinin iş modelini doğrudan hedef alan kapsamlı bir kullanım örneği sundu. Şirket, örneğin bir uyku takibi bileziği veya başka bir ürün aradığınızda, artık 15 farklı inceleme ve satın alma rehberi arasında vakit kaybetmenize gerek kalmayacağını gösteriyor. Yapay zeka modu, sizin için araştırmayı yapacak ve net, sezgisel bir tabloda son karşılaştırmayı sunacak.

Yapay zeka geleneksel Web sitelerinin yerini tamamen alacak mı?

Şu an için AI Modu, yalnızca Google One AI Premium abonelerine sunuluyor ve arama motorunun Labs bölümünden etkinleştirilebiliyor. Bu özellik şu anda test aşamasında ve büyük ihtimalle kısa süre içinde herkesin kullanımına sunulacak.

Ancak, bu yeni modun geleneksel arama sonuçlarının tamamen sonunu getirmediğini söylemek gerek. Aksine, klasik arama sonuçları ve chatbot etkileşiminin birleştirildiği hibrit bir deneyime geçiş yapılıyor. Google Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein, yapay zekanın daha fazla entegre edilmesinin, kullanıcılara siteleri ziyaret etmeden önce daha net bir bağlam sunduğunu belirtiyor. Bu da, internet kullanıcılarının sayfalarda geçirdiği zamanı artırabilir.

Google, basın bülteninde AI Modu’nun normal sonuçları tamamen değiştirmeyeceğini ve yalnızca önerilen cevaplara yüksek güven duyulduğunda etkinleştirileceğini açıkça belirtiyor. Bu durumda, geleneksel sonuçlar her zaman daha baskın olacak.