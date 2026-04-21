ABD'de bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmada evrenin en kapsamlı ve en yüksek çözünürlüklü üç boyutlu haritası hazırlandı. Haritanın yer aldığı fotoğrafta 47 milyondan fazla galaksi yer alıyor. Bu fotoğrafta sizde dahil olmak üre tanıdığınız, bildiğiniz ya da sadece adını duyduğunuz herkes bulunuyor.

5 BİN ROBOTİK SENSÖR KULLANILDI

Görüntüde yer alan her küçük nokta, evrende yer alan milyonlarca galaksiden birini temsil ediyor. Araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaya göre galaksiler rastgele değil, kozmik ağ denilen filament ve kümeler halinde ayrılarak diziliyor. Noktalar arasında görülen boş bölgeler ise "boşluk" olarak adlandırıldı. Haritayı hazırlayan bilim insanları Arizona yakılarındaki Kitt Peak Ulusal Gözlemevi'ndeki Karanlık Enerji Spektroskopik Aleti'nden (DESI) faydalandı. DESI uzaktaki gök cisimlerinden gelen ışığı yakalamak için tam olarak 5 bin robotik fiber optik sensör kullanıyor.

BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE BİR SONUÇ

Araştırmacı bilim insanları 5 yıl süren gözlem sonucunda 34milyon galaksi ve kuasar tespit etmeyi bekliyordu. Ancak çalışa başlangıcından şu ana dek 47 milyondan fazla galaksi ve kuasar tespit edildi. Ayrıca bilim insanlarına göre Samanyolu Galaksisi'nde 20 milyonun üzerinde yıldız da haritalandırıldı.

ASIL AMAÇ KARANLIK ENERJİYİ ARAŞTIRMAK

Görüntüde yer alan ışıkların belirli bir kısmı Dünya'ya ulaşmak için milyarlarca ışık yılı yol kat etti. Bu da bilim insanlarının gözlemleri esnasında adeta gezegenlerin geçişine göz atmasına olanak tanıyordu. Galaksilerin nasıl hareket edip kümelendiğinin gözlemlendiği bu çalışmanın asıl amacı ise karanlık enerjiyi araştırmaktı. Evrenin yüzde 70'ini oluşturduğu düşünülen karanlık enerjiyi araştıran bilim insanlarının elde ettiği ilk veriler karanlık enerjinin kozmik tarih süresince değişmiş olabileceğine dair ipuçları verdi. Bilim insanlar DESI projesi kapsamında gözlemlerine 2028 yılının sonuna kadar devam edecek.