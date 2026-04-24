Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı verilerine göre bu tabelalar, Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağındaki yolları tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerini tam olarak saptamak amacıyla kullanılıyor. Özellikle navigasyon cihazlarının çekmediği veya internet erişiminin olmadığı bölgelerde bir "konum levhası" işlevi gören bu işaretler, ALO 159 veya 112 Acil Çağrı merkezlerine bildirildiğinde yardım ekiplerinin olay yerine ulaşma süresini doğrudan etkiliyor.

KONUM BİLGİSİ ENLEM VE BOYLAMLA DEĞİL YOL KODUYLA VERİLİYOR

Söz konusu tabelalar sanılanın aksine enlem ve boylam verisi değil; kara yolunun adı, bölümü ve kilometre bilgisini içeren özel bir kodlama sistemini barındırıyor. Tabelanın üst kısmında yer alan ilk sayı karayolunun adını, yanındaki ikinci sayı ise karayolu üzerindeki kontrol kesim noktasını temsil ediyor. Alt kısımda bulunan üç haneli rakam ise ilgili karayolu bölümünün kaçıncı kilometresinde bulunulduğunu net bir şekilde göstererek ekiplerin sürücüyü harita üzerinde bulmasını sağlıyor.

ACİL DURUMLARDA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yol güvenliği uzmanları, kaza veya arıza gibi durumlarda bu tabeladaki rakamların yetkililere okunmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Geleneksel navigasyon araçlarına fiziksel bir alternatif sunan bu sistem, karayolu ağındaki her noktanın benzersiz bir kimliğe sahip olmasını sağlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, bu işaretleme sisteminin tüm otoyol ağında standart olarak uygulandığını ve sürücülerin bu kodları kullanarak hızlı yardım çağırabileceğini bildirdi.

Trafik Güvenliği İşaretleme Şubesi Müdürlüğü, küçük beyaz tabelaların sadece birer trafik işareti değil, aynı zamanda koordinat belirleme aracı olduğunu tescilledi. Yolu tanımlayan bu numaralar sayesinde ekipler, ihbar yapılan noktanın hangi il sınırında veya hangi bakım şantiyesi sorumluluğunda olduğunu anında saptayabiliyor. Bu yöntem, karayollarındaki müdahale hızını artırırken yanlış konum bildiriminden kaynaklanan zaman kayıplarını da tamamen ortadan kaldırıyor.