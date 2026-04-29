Polonya'nın Poznań şehri yakınlarındaki Oborniki bölgesinde bulunan Stobnica Kalesi (Zamek w Stobnicy), dış görünüşüyle tarihi bir savunma kalesi izlenimi verse de sadece 10 yıllık bir geçmişe sahip. Yapay bir ada üzerine inşa edilen yapı, 200 metre uzunluğu ve 70 metrelik dev kulesiyle bölgenin en dikkat çeken modern mimari projelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Yapının koruma altındaki ormanlık alana inşa edilmesi, projeyi sadece mimarisiyle değil, süregelen hukuki tartışmalarla da gündeme taşıdı. Polonya makamları, ekolojik dengenin bozulup bozulmadığına dair incelemelerini sürdürüyor.

15 KATTAN OLUŞUYOR

Orta Çağ ve Rönesans esintilerini taşıyan "Revivalist" tarzda tasarlanan Stobnica Kalesi, sanılanın aksine askeri amaçlarla değil, lüks yaşam alanı olarak kurgulandı. Toplam 15 kattan oluşan yapının içerisinde 46 adet lüks dairenin yanı sıra mağazalar, kafeler ve restoranların yer alması planlanıyor.

2018 yılında havadan çekilen fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla dünya çapında "gizemli kale" olarak ünlenen projenin iç kısımlarındaki çalışmalar ise halen devam ediyor. Mülk sahiplerine teslim edilecek olan dairelerin bölgenin en pahalı konutları arasında yer alacağı bildirildi.

KORUMA ALTINDAKİ BÖLGEDE HUKUKİ KRİZ

Devasa yapının inşası, çevresel faktörler ve yasal izinler nedeniyle uzun süredir Polonya yargısının gündeminde bulunuyor. Projenin "Natura 2000" kapsamında korunan Notecka Ormanı içerisinde yer alması, sivil toplum kuruluşları ve çevrecilerin sert tepkisine yol açtı.

İnşaat sürecine ilişkin yürütülen soruşturmalar ve hukuki süreçler, projenin tamamlanma takvimini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Mahkemenin inşaatın durdurulması ya da ruhsat iptali gibi kararlar alabileceği öngörülüyor.

TURİSTİK ZİYARETLER ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Kalenin iç bölümleri henüz halka açık olmasa da, yapıya olan yoğun ilgi üzerine 2023 yılında çevresinde bir düzenlemeye gidildi. Ziyaretçiler için kalenin etrafında 2,2 kilometre uzunluğunda bir "Eğitim Orman Yolu" (Leśna Ścieżka Edukacyjna) hizmete açıldı.

Bölgeye gelen turistler, yapının içine giremeseler de orman yolu üzerinden göl ortasındaki bu modern kaleyi dışarıdan inceleme fırsatı buluyor. Kalenin turistik potansiyeli bölge ekonomisine katkı sağlasa da çevre tartışmaları tazeliğini koruyor.