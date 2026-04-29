Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna koşan Galatasaray'ın serisinde ilk 2 sezonun yıldızı Mauro Icardi oldu. Üçüncü sezonda Victor Osimhen'in gelmesiyle birlikte rotasyona düşen Arjantinli yıldız, haziran ayında Sarı-Kırmızılılardaki kontrat süresini dolduracak.

Ligin 32. haftasında Cumartesi günü Samsunspor'un konuğu olacak Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde üst üste dördüncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek.

MAURO ICARDİ PLANI

Galatasaray'da yeni sezon öncesi bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken, kontratı sona erecek olan Mauro Icardi'nin de bu futbolculardan biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cimbom ise 4 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı terleten Arjantinli yıldızına veda hazırlığı yapıyor.

Takvim'in haberine göre Samsunspor maçında şampiyonluğun ilan edilmesi halinde teknik direktör Okan Buruk, kalan Antalya ve Kasımpaşa maçlarında 33 yaşındaki golcüye ilk 11'de görev verecek.

Yönetim ve teknik ekip ise bu maçlarda Icardi'yi taraftara alkışlatarak onore edip, Tangocu'ya görkemli bir veda yapmayı planlıyor.

DİLE KOLAY 101 GOL KATKISI

Galatasaray, 2022-23 sezonunda PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini bir sonraki sezon 10 milyon euro karşılığında satın aldı. İlk kez İstanbul'a ayak bastığı 2022-23 sezonundan itibaren Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 132 maça çıkan Mauro Icardi; 77 gol ve 24 asist ile 101 gole direkt katkı sağladı.