Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerindeki bir takı mağazasında önceki gün saat 16.30 sıralarında skandal bir olay meydana geldi.İddiaya göre M.A.D. (45), müşteri gibi girdiği mağazada toplu alışveriş yapacağını söyleyerek ürünleri incelemeye başladı. Bu sırada mağaza çalışanı Yaren Y.’den yardım isteyen şüphelinin, ürünlere bakma bahanesiyle kadına fiziksel temasta bulunduğu öne sürüldü.

TABUREYE OTURUP UYGUNSUZ HAREKETLER YAPTI

Mağdur kadın, şüphelinin daha sonra kasada beklediği sırada tabure isteyerek karşısında uygunsuz hareketler sergilediğini belirtti. Durumun fark edilmesi üzerine mağaza içinde yaşanan bağrışmaların ardından olay yerine polis ekipleri müdahale etti. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Eskişehir yerel medyasının aktardığı bilgilere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D., çıkarıldığı mahkemece “basit cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden mağdur kadın, yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını ve olay sırasında büyük korku yaşadığını dile getirdi.