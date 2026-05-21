Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatılırken soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında BLOK 3 adıyla tanınan Hakan Aydın'ın da yer aldığı öğrenildi.

''BEN BURADAYIM''

Gözaltı kararı sonrası Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın ilk açıklamasında ''Beni gözaltına almışlar güya. Ama ben buradayım. Gözaltına falan alınmadım.'' dedi.

''KARAKOLA GİDECEĞİM, İFADEMİ VERECEĞİM''

Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın, ''Benim evim diye başka bir eve gidilmiş. Evde bir şeyler bulunmuş. Ama sıkıntı yok. Ben kendim karakola gideceğim, ifademi vereceğim. Ama gözaltında falan değilim. Testimi de yaptırdıktan sonra testim negatif çıkacak. İnşallah bunu da her yerde haber yaparlar. '' açıklamasını yaptı.