Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, ABD'nin otomobil ithalatına yönelik gümrük vergisi kararları ve ekonomik risklerin yükselmesi, altına olan talebi artırmış durumda. Son dönemde altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş gözlemlendi.

En son gram altın, 3.767,89 TL ile tarihi bir zirveye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüşken, Cumhuriyet altını da 24.640 TL'den satışa sunulmuştu. Peki, 30 Mart itibarıyla 22 ayar bilezik, ata altın, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları nasıl şekillendi? Altın fiyatları yükselmeye devam mı ediyor? İşte, son gelişmeler ve güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ TRENDİNİN SEBEPLERİ

ABD Başkanı Trump'ın, tüm otomobil ithalatına %25 oranında gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koyması, küresel ticaretin daha da belirsizleşmesine yol açtı. Bu gelişme, yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yönlendirdi. Bu yüzden altın, özellikle geçtiğimiz hafta değer kazandı. Cuma günü, ons fiyatı %0,7 oranında bir artışla 3.077 doları aşarak tarihi zirveye ulaştı.

30 MART 2025 ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL TABLO

Piyasalar, hafta sonu kapalı olsa da altın fiyatları dikkatle izleniyor. Son olarak gram altın 3.767 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın ise 6.027 TL civarlarında alıcı buluyor. İşte, 30 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum:

- Gram Altın Fiyatı

Alış: 3.767,12 TL

Satış: 3.768,01 TL

- Ons Altın Fiyatı

Alış: 3.084,19 USD

Satış: 3.086,05 USD

- Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 6.017,39 TL

Satış: 6.160,70 TL

- Yarım Altın Fiyatı

Alış: 12.017,11 TL

Satış: 12.321,40 TL

- Tam Altın Fiyatı

Alış: 24.640,00 TL

Satış: 24.997,00 TL

- Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 24.107,70 TL

Satış: 24.109,57 TL

- Ziynet Altını Fiyatı

Alış: 24.109,97 TL

Satış: 24.567,54 TL

- 22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

Alış: 3.447,90 TL

Satış: 3.658,18 TL

- 14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

Alış: 2.062,14 TL

Satış: 2.992,03 TL

- Ata Altın Fiyatı

Alış: 25.042,30 TL

Satış: 25.676,01 TL

- Gremse Altın Fiyatı

Alış: 61.221,00 TL

Satış: 61.368,00 TL

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, özellikle güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için fırsat sunuyor.

Gelişen ekonomik riskler ve küresel belirsizlikler, altının değer kazanmasına zemin hazırlarken, yatırımcılar için daha fazla kazanç anlamına geliyor. Altına yatırım yapmayı düşünenler için, fiyatların bir süre daha yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.

Altın fiyatlarındaki artış trendi, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken önemli bir dönemi işaret ediyor. Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcılar, bu süreçte altına yönelerek değer kazançlarını artırabilirler.