Küresel enerji arzını sarsan İran Savaşı’nın ardından ülkeler peş peşe tasarruf ve dönüşüm adımları atarken, İngiltere dikkat çeken bir karar aldı. Yeni inşa edilecek tüm evlerde güneş paneli ve düşük karbonlu ısıtma sistemleri zorunlu hale getirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı tasarruf önerilerinin ardından enerji politikalarını gözden geçiren ülkelerden biri de İngiltere oldu. Hükümet, enerji şokuna karşı hazırladığı yeni düzenlemeyle, konut sektöründe köklü bir dönüşüm başlatıyor.

Yeni kurallar kapsamında, ülkede inşa edilecek tüm evlerin güneş panelleriyle donatılması ve ısı pompaları ya da ısı şebekeleri gibi düşük karbonlu sistemlerle ısıtılması zorunlu olacak. Bu adım, 2028’de yürürlüğe girmesi planlanan “Geleceğin Evleri Standardı”nın temelini oluşturuyor.

İngiltere Enerji Bakanı Ed Miliband, İran Savaşı’nın fosil yakıtlara bağımlılığın risklerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, temiz enerji yatırımlarının enerji güvenliği açısından kritik hale geldiğini vurguladı. Miliband, güneş enerjisinin yaygınlaştırılmasıyla ülkenin dışa bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ancak bu dönüşüm, ülkenin iklim koşulları nedeniyle tartışmaları da beraberinde getiriyor. İngiltere’de Haziran ayında günlük ortalama güneşlenme süresi 6-7 saat seviyesindeyken, Aralık ayında bu süre 1-2 saate kadar geriliyor. Yıllık bazda ise güney ve güneydoğu bölgelerinde 1.700 saate ulaşan güneşlenme süresi, İskoçya’nın dağlık kesimleri ve Kuzey İrlanda’nın batısında 1.100 saatin altına düşüyor.

Met Office verilerine göre, Atlas Okyanusu etkisindeki değişken ve bulutlu hava koşulları ülkenin genelinde hakim. Bu durum, güneş enerjisine dayalı sistemlerin verimliliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme getiriyor.

Öte yandan hükümet, yalnızca konutlarla sınırlı kalmayarak enerji dönüşümünü genişletmeyi planlıyor. Vatandaşların bireysel güneş enerjisi sistemlerine erişiminin artırılması ve enerji verimliliği yatırımlarının teşvik edilmesi de gündemde.

Enerji sektörü temsilcileri yeni düzenlemeyi genel olarak olumlu karşılarken, bazı çevreler hükümetin fosil yakıtlardan çıkış konusunda daha hızlı ve kapsamlı adımlar atması gerektiğini savunuyor. İran Savaşı’nın tetiklediği enerji krizi, İngiltere’de temiz enerji dönüşümünü hızlandıran bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor.