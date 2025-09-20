Mevsimsel değişiklikler sağlığımızı olumsuz etkiler ve bir uyum sürecini gerektirir. Güneş ışınlarının; havanın neminin, sıcaklığının, basıncının değişmesiyle bağışıklık sistemi yetersiz kalır ve hastalıklara eğilim artar.

Okulların ve çalışma hayatının başlamasıyla kalabalık ortamlarda yoğunlaşan bakteri ve virüsler bağışıklığımızın zayıf anında bizi yakalar… Sonbaharda bağışıklığı güçlü tutmanın özellikle viral enfeksiyonlarla mücadeleyi kolaylaştırdığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, herkes için bir yol haritası çizdi…

‘Boş’ kalorilerden uzak durun

Hazır yiyecekler ‘boş’ kaloridir. Yani bu yiyeceklerin besin değeri yoktur. Vücuda faydadan çok zarar verirler.

Çok fazla Omega 6 içeren ayçiçeği, mısır, aspir, safran gibi işlenmiş yağlardan, doymuş yağlar ve trans yağlardan uzak durulmalıdır. Omega 6 yağ asitleri metabolizmayı yavaşlatır ve kilo aldırır.

Paketli yiyecekler; früktozdan zengin mısır şurubundan yapılan hazır yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir. Fazla miktarda kafein içeren çay, kahve sınırlı tüketilmelidir. Kavun, karpuz, incir, muz, üzüm gibi fruktozdan zengin, glisemik indeksi yüksek meyveler de çok kısıtlı tüketilmelidir.

Uyku saatleriniz şaşmasın

Günde ortalama 7 saatlik kaliteli bir uyku sağlık açısından son derece önemlidir.

Uyku sırasında vücut kendini onarır bu sayede bağışıklık sistemi güçlenir.

Maske kullanmalı mıyız?

Çok kalabalık ortamlarda özellikle toplu taşıma araçlarında maske takmak gerekir. El hijyeni de yine hastalıklar karşı korunmada büyük rol oynar.

Özellikle çocuklara el hijyeninin önemi anlatılmalı ve küçük yaşlardan itibaren el yıkamanın alışkanlık haline getirilmesi sağlanmalıdır.

Sağlıklı beslenme tüyoları

Sağlıklı bir yaşam için beslenmedeki temel felsefe taze, temiz, mevsiminde mümkünse organik sebze ve meyve tüketimidir.

Bugünlerde bol miktarda sebze-meyve tüketilmeli. Özellikle ıspanak, roka, marul, maydanoz, semizotu sofradan eksik edilmemelidir.

Kimler aşı yaptırmalı?

Grip, Covid ve zatürre kış aylarının en çok korkulan çok sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarıdır. Özellikle kronik bir hastalığı olan, kanser tedavisi gören kişiler ve yaşlı hastalara aşı yaptırmaları tavsiye edilir.

Su içerek ‘temizlik’ yapın

Metabolizmanın sorunsuz çalışması, ağız-boğaz bölgesindeki bakteri ve virüsleri temizlemek için de susamayı beklemeden su tüketilmelidir. Bu alışkanlık haline getirilmelidir. Su içmeyi sevmeyenler içine salatalık ya da limon ekleyip, aromalandırabilir. Maden suyu, ayran ve bitki çayları da sağlıklı içecek tercihleri arasında yer alır.

Kan akışkanlığınız kolaylaşsın

Yeşil yapraklı sebzelerin içerdiği bol miktarda Omega 3 metabolizmayı hızlandırıcı, kanın akışkanlığını kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Brüksel lahanası, brokoli, bamya, havuç, biber, domates gibi sebzeler de düzenli tüketilmelidir.

Meyve yemeyi unutmayın

Her gün 4-5 porsiyon değişik renkli meyve tüketilmelidir. Bir orta boy elma bir porsiyona tekabül eder. Bu boyutta portakal, mandalina, greyfurt, elma, bir orta boy muz, 10 adet üzüm, 1-2 adet incir ile meyve tüketimi tamamlanmalıdır.

Ara öğünleriniz abur-cubur değil kuruyemiş olsun

Kuruyemişler beslenmenin olmazsa olmaz bir parçasıdır. İçinde Omega 3, vitamin, mineral, arginin gibi aminoasitler bulunan kuruyemişlerden ceviz, badem, fındık ve şam fıstığı her gün 1-2 avuç dolusu miktarda tüketilmelidir.

Bağırsaklarınızdaki zararlı bakterileri azaltın

Bağışıklık hücrelerinin çoğu bağırsaklarda bulunur. Bu nedenle bağırsak sağlığının iyi olması güçlü bir bağışıklık için önemlidir.

Vücudun iç sisteminde bulunan mikroorganizmalar (mikrobiyota) en çok bağırsaklarda bulunur. Burada yer alan faydalı ve zararlı bakteriler sağlıklı beslenmeyle dengede tutulabilir.

Hazır (çok tuzlu, çok şekerli ya da çok yağlı) besinler tüketmek zararlı bakterilerin sayısını artırır ve bağırsak florasının dengesi bozulur. Bu durum da vücudu hastalıklara açık hale getirir.

Güneşli günleri kaçırmayın

Mevsim geçişlerinde dengeli beslenme, yeterli-kaliteli uyku ve egzersiz kadar D vitamini de sağlık açısından son derece önemlidir.

Çünkü sadece kemikleri güçlendirmez vücut direncini de artırır. Sonbahar ve kış hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. Dolayısıyla bugünlerde mümkünse kapalı alanlarda zaman geçirmeyin, bol güneşten yararlanın.

Bulunduğunuz ortamı mutlaka havalandırın

Virüsler kapalı ortamda çoğalır. Bu nedenle mekanlar düzenli olarak havalandırılmalıdır. Bu uygulama sadece odadaki havayı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımını da uyarır.

Sigaradan kurtulmaya bakın

Sigara içmeyin. Sigara kullanımı genel olarak sizi hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirir. Kış gelmeden bırakmaya bakın ki hem akciğerleriniz hem de bağışıklığınız güçlensin.

Bağışıklığın zayıfladığını gösteren sinyaller

- Burun akıntısı

- Boğaz ağrısı

- Eklem ve kas ağrıları

- Ateş

- Kuru öksürük

- Kas ağrıları ve kırgınlık

- Baş ağrısı

Yürüyüş yapmak şart

Sabah erken saatlerde veya akşam üzerleri yapılacak tempolu yürüyüşler kalp-damar, sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Tempolu ve en az 30 dakika süren bir yürüyüş şifa gibidir, bağışıklığı güçlendirip, bizi hastalıklardan korur.

Hafta sonlarınızı doğada geçirin

Şehir merkezlerinde oksijen oranı düşerken doğada temiz hava ve bol oksijen oranı artar.

Kalabalık bir bölgede yaşıyorsanız en azından hafta sonlarınızı doğada geçirmeye çalışın. Çünkü doğada olmak sizi yeniler.