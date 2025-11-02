Her yıl olduğu gibi sonbahar aylarıyla birlikte başta grip ve covid olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları artmaya başladı… Ancak doğru önlemlerle grip, covid gibi hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmamız mümkün… Uzmanlar, bir kez daha bu hastalıklara karşı en etkili korunma yolunun bağışıklığı güçlendirmek olduğunun altını çizdi. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk de vücut direncini artırmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Prof. Dr. Osman Erk

Lökosit seviyenizi artırın

Bağışıklık sisteminin içinde yer aldığı kan ve lenf sıvılarının vücut savunmasında önemli rolleri vardır.

Kan, berrak sarı bir sıvı olan plazma ve içindeki kan hücrelerinden oluşur.

Lökosit, vücudu enfeksiyon ve hastalıklara karşı koruyarak vücudun savunmasında görev alan bağışıklık sisteminin önemli parçası olan beyaz kan hücreleridir. Bu kan hücreleri kan ve lenf sisteminde dolaşarak enfeksiyon etkenlerine ve kanserleşen hücrelere karşı savaşırlar.

Lökosit seviyelerini artırmanın yolu sağlıklı beslenmektir.

Yemeklerinize sarımsak ekleyin

Sarımsak, güçlü bir doğal bağışıklık destekleyicisidir. Özellikle gribe karşı vücut direncini artırır. İçeriğinde bulunan allicin ve kükürt bileşikleri, vücudun bağışıklık hücrelerini güçlendirerek enfeksiyonlardan korunmayı sağlar.

Nasıl beslenmek gerekir?

Özellikle bazı besinler içeriğindeki bileşenler nedeniyle bağışıklığı güçlendirir…

Düzenli olarak taze, temiz, bütün, organik, mevsiminde ve yerel olarak üretilen sebze, meyve, yeşillikler, baklagiller ve kabuklu kuruyemişlerden oluşan beslenme tarzı bağışıklık sistemi için önemlidir.

Bu beslenme düzeni günlük kalorilerin yüzde 20’sinin organik hayvansal ürünlerden geldiği besinlerle desteklenmelidir.

Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durun

Rafine şeker ve unlu gıdalar, işlenmiş yağlar, asitli içecekler bağışıklığı zayıflatır. Dolayısıyla uzak durulmalıdır.

Yerine taze sebze, meyve ve kuruyemiş tüketilmelidir. Bol temiz su ve lifli besinlerin tüketilmesi vücudun toksinlerden arınmasını sağlar.

Sebze yemekleri ile organik tavuk suyu çorbasının gribal enfeksiyon belirtilerini hafiflettiği ve hastalığın daha kısa sürede geçmesini sağladığı kanıtlanmıştır.

Tencere yemeği yiyin

Vücudunuzun iyi beslenmesi için 3 öğün beslenmeyi unutmayın. Mutlaka kahvaltı yapın. Öğlen ve akşam yemeklerinizi fast food gıdalarla geçiştirmeyin. Öğünlerinizde sebze, meyve. Makul ölçüde et bulunsun. Özellikle akşamları evde tencere yemeği yiyin.

Sofranızda bu besinlere yer açın

Bağışıklığı güçlü tutan besinler şöyle sıralanabilir:

- Çinkodan zengin kuzu eti, susam, kabak çekirdeği, brokoli gibi yiyecekler.

- Sarı, turuncu, parlak kırmızı, sarı-yeşil sebze, meyve ve baharatlar (havuç, marul, bal kabağı, ıspanak, domates, biber, kayısı, muz, greyfurt, limon, portakal, mandalina, köri, zencefil, zerdeçal). Bu besinler bağışıklık sistemini destekleyen bol miktarda C vitamini, beta karoten ve flavinoid içerir.

- Yeşil, yeşil-beyaz renklerde brokoli, karnabahar, lahana, alabaş, şalgam, su teresi, roka, hardal yaprakları, turp, sarımsak ve soğan gibi yiyecekler. Bu besin grupları da bol miktarda sistein, selenyum ve diğer gerekli vitamin ve mineralleri içerir.

- Dost bakteri olarak da bilinen probiyotikler, vücuttaki zararlı bakterilerle mücadele ederek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunları yoğurt gibi kültürlü süt ürünlerinde; kefir, turşu gibi fermente gıdalarda bulabilirsiniz.

- Proteinler bağışıklık sisteminin gelişmesinde rol alan antikorların yapımı için elzem bir maddedir. Süt, yoğurt, yumurta, tavuk, balık, kuruyemişler, tohumlar, fasulye ve mercimek gibi hayvansal ve bitkisel kaynaklardan gelir.

Yaşam tarzı stratejileri önemlidir

Sağlıklı ve yeterli beslenmenin yanı sıra toksinlerden uzak durmak, orman, deniz kenarı gibi açık alanlarda zaman geçirmek, sigara ve alkol kullanmamak, stresten uzak durmaya çalışmak, yeterince uyumak, egzersiz yapmak ve hijyene (özellikle düzenli el yıkamak) dikkat etmek bağışıklık sistemini destekler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Vitamin ve mineralleri dengeli tüketin

Bağışıklık sisteminin normal çalışması için A, B, C, D ve E vitaminleri başta olmak üzere kalsiyum, selenyum, çinko, magnezyum, manganez, bakır gibi minerallere; sistein gibi aminoasitlere ihtiyaç vardır. Bu vitamin ve minerallerin her gün belirli miktarlarda ve birbirleriyle doğru orantılı olarak tüketilmesi bağışıklık sistemi için son derece önemlidir. Tabii öncelikle doğal yoldan alınmaları önerilir.

D vitamini deponuza dikkat!

Yaz aylarında yeterli miktarda güneş ışığından yararlanmak D vitamini için elzemdir.

D vitamini güçlü bir bağışıklık için şarttır. Düşük D vitamini düzeyine sahip olanlarda gribal enfeksiyon riski artar. Dolayısıyla yıl boyunca yeterli D vitamini düzeyinin devam ettirilmesi son derece önemlidir. D vitamini yağlı balıklarda ve yumurtada bulunur. D vitamini ile zenginleştirilmiş süt iyi bir kaynaktır.

Destek alınmalı mı?

Yeterli beslenemeyen ve stresli yaşamı olan kişilerin doktora danışarak, destek alabilir. Ancak güvenilir, kalite belgeli multivitamin, probiyotik ve Omega 3 preparatları kullanılmalıdır.

Özellikle internette solunum yolu enfeksiyonlarını önlediği ya da bu hastalıkları hızla iyileştirdiği iddia edilen merdiven altı üretilen ve bitkisel olduğu iddia edilen ilaçlardan da uzak durul-malıdır.