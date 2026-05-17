Rockstar Games’in tüm dünyada merakla beklenen dev yapımı Grand Theft Auto 6 (GTA 6) cephesinden, Türk oyuncuları derinden sarsacak bir sızıntı geldi. Oyunun ön sipariş sürecine ait bilgilerin internete düşmesiyle birlikte, merakla beklenen Türkiye fiyatı da gün yüzüne çıktı. Sızan bilgilere göre GTA 6, Türkiye dijital oyun mağazalarında 6.799 TL’lik rekor bir etiket fiyatıyla ön siparişe açılacak.

Bu dudak uçuklatan rakam, GTA 6’yı sadece Türkiye tarihinin en pahalı oyunu yapmakla kalmıyor, aynı zamanda konsol yayıncılığında ve dijital oyun pazarında yeni bir maliyet döneminin başladığını da resmen ilan ediyor.

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Oyunseverlerin uzun süredir korkuyla karışık merak ettiği fiyat sorusu 6.799 TL ile yanıt bulurken, bu yüksek rakamın arkasındaki küresel ve yerel sebepler de tartışma konusu oldu. Yapımcı şirket Rockstar Games, GTA 6’yı şimdiye kadar geliştirilmiş en kapsamlı, en büyük ve en yüksek maliyetli eğlence ürünü olarak konumlandırıyor.

Geliştirme sürecine milyarlarca dolar harcanan oyunun küresel pazarda 70-80 dolar bandında satışa sunulması beklenirken; Türkiye’deki güncel döviz kuru dalgalanmaları, dijital platformların kur politikaları ve yüksek vergi oranları birleştiğinde ortaya bu rekor seviye çıktı. Özellikle PlayStation ve Xbox mağazalarının dinamik fiyatlandırma tercihleri, bu bütçeyi doğrudan yukarı çekti.