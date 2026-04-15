Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamamasına ilişkin soruşturmada 6 yıl sonra 13 isim gözaltına alınmıştı. Gülistan Doku'nun avukatı yaptığı açıklamada. "Dosyada 'üst düzey kamu görevlisi' olarak kodladığımız örtbasçı failin delillerinin bir bölümünü paylaşacağız" demişti. Beklenen açıklama bugün geldi.

VALİ İŞARET EDİLDİ

Gülistan Doku soruşturmasının avukat Ali Çimen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dosyada kodlanan ismi şu ifadelerle açıkladı:

"Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail, Tuncay Sonel'dir."

Avukat Çimen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün yaptığı açıklamada "bu işin ucu nereye giderse gitsin suçlular açıklanacak" demişti. Çimen'in açıklaması dosyayı kritik bir noktaya taşıdı.