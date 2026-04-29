Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Yeniden açılan soruşturma dosyasında, şüphelilerden firari Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile olan WhatsApp yazışmaları tespit edildi.
Dosyaya eklenen 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda, ABD'de bulunan Umut Altaş'ın babasından 9 bin dolar talep ettiği görüldü. İncelenen kayıtlarda Umut Altaş'ın babasına, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" şeklinde mesajlar gönderdiği saptandı.
CELAL ALTAŞ YENİDEN SORGULANACAK
Yeni verilerin elde edilmesinin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İfade sürecinde oğluyla yaptığı görüşmelerin içeriğinden bahsetmeyen ve sadece belirli bir döneme kadar iletişim kurduklarını belirten baba Celal Altaş'ın, dosyaya giren bu mesajlar üzerine yeniden sorgulanmasına karar verildi. Sorguda Celal Altaş'a söz konusu mesajların içeriği sorulacak.
DELİL OLARAK KULLANILACAK
ABD'nin Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş için çıkarılan kırmızı bülten dosyasına bu yazışmaların da ekleneceği belirtildi. Mesajların, şüphelinin Türkiye'ye iadesi için ABD makamlarına delil olarak sunulacağı öğrenildi. Soruşturma dosyasında, aralarında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutukluluk halinin devam ettiği ve başsavcılığın iddianame aşamasından önce yeni çapraz sorgular yapacağı kaydedildi.