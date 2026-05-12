Gümüş fiyatları küresel piyasalardaki dalgalanma, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin etkisiyle son haftanın en dikkat çeken yatırım araçlarından biri oldu. Gram gümüş fiyatı kısa süre içinde 105 TL seviyelerinden 125 TL bandına yükselirken, yatırımcıların elde ettiği kazanç piyasalarda gündem oldu.

Gümüş fiyatları bir haftada yüzde 19 yükseldi

Piyasadaki son hareketlilikle birlikte gümüş yatırımında dikkat çeken bir getiri oluştu. Yaklaşık bir hafta önce 150 bin TL’lik gümüş alan bir yatırımcının portföy değeri 178 bin 500 TL seviyesine çıktı.

Bu süreçte oluşan yaklaşık 28 bin 500 TL’lik fark, mevcut asgari ücretin üzerine çıktı. Değerli metallerde yaşanan bu yükseliş, yatırımcıların yeniden altın ve gümüş piyasasına yönelmesine neden oldu.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Hisse Net'te yer alan habere göre; Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, gümüş fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Özellikle güvenli liman talebindeki artışın yanı sıra sanayi sektöründen gelen güçlü talebin de fiyatlamalarda etkili olduğu değerlendiriliyor. Analistler, yatırımcıların son dönemde değerli metallere daha yoğun ilgi göstermeye başladığını belirtiyor.

GÖZLER YENİ RAKAMLARA ÇEVRİLDİ

Gümüş fiyatlarında yaşanan sert yükseliş sonrası piyasalarda en çok konuşulan başlıklardan biri, yukarı yönlü hareketin sürüp sürmeyeceği oldu.

*BU HABERE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİDLİR.