Çoğu emtia tahmini genellikle dar bir bantta hareket ederken analistler rakamları yüzde birkaç oranında yukarı veya aşağı çekebilirler ve bunu yıl sonu hedefi olarak belirlerler. Ancak Bank of America’nın (BofA) metal ekibinin masaya koyduğu tablo son tahminlerle tamamen farklı bir boyuta ulaştı.

Banka, gümüşün 2026 yılı sonundan önce ons başına 135 dolar ile 309 dolar arasında bir seviyeye ulaşabileceğini öngörüyor. Banka bu tahmini yapma gerekçesini ise şöyle açıklıyor; şu an pek çok yatırımcının göz ardı ettiğinden çok daha fazla ilgiyi hak ediyor.

HEDEFLERİN ARKASINDA ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSU VAR

BofA tarafından açıklanan her iki fiyat hedefi de, şu anda yaklaşık 62,55 seviyesinde bulunan altın-gümüş rasyosuna dayanıyor. Bu oran, bir ons altın alabilmek için kaç ons gümüş gerektiğini ölçüyor. Rakam ne kadar yüksekse, gümüşün altınla olan tarihsel ilişkisine kıyasla o kadar düşük değerlendiği kabul ediliyor.

Bank of America Metal Araştırmaları Birimi Başkanı Michael Widmer, bu oranın tarihsel düşük seviyelere doğru daralması durumunda, gümüşün sert bir şekilde yeniden fiyatlanması gerektiğini savunuyor. Altının 5.000 dolar civarında işlem gördüğü bir senaryoda, matematiksel olarak iki farklı tablo ortaya çıkıyor:

135 Dolar Senaryosu: 2011 yılındaki 32:1'lik düşük rasyonun uygulanması durumunda ulaşılan hedef.

309 Dolar Senaryosu: Hunt Kardeşler dönemindeki (1980) gümüş sıkıştırması sırasında görülen 14:1'lik uç seviyenin baz alınmasıyla ortaya çıkan rakam.

GÜMÜŞTE BELİRSİZLİKLE TAVAN GELEBİLİR

Widmer, 309 dolarlık rakamın bir garanti olmadığını, fiyatın bu seviyede "tavan yapabileceğini" belirterek belirsizliği kabul ediyor. Ancak temel görüş, uç hedeflere ulaşılmasa bile gümüşün 2026'da altından çok daha iyi bir performans sergileyeceği yönünde.

GÜMÜŞÜN VOLATİLİTESİ: SERT HAREKETLER BEKLENİYOR

Bu tahminin ciddiye alınması için sunulan gerekçeler sadece teorik değil. Gümüş, 29 Ocak'ta 121,67 dolar ile yeni bir zirve gördükten sonra birkaç gün içinde %36 değer kaybederek 75 dolara kadar gerilemişti. Şu an ise 75 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Bu tür bir fiyat hareketi, koşullar uygun olduğunda gümüşün neler yapabileceğinin en taze kanıtı. 2011 yılında gümüş fiyatları 18 aylık bir süreçte üç katından fazla artarken, altın aynı dönemde yaklaşık %80 değer kazanmıştı. Widmer, altındaki mevcut ivmenin halihazırda yerleşmiş olması nedeniyle 2026 yılının da benzer bir yapıya sahip olduğuna inanıyor.

HEM SANAYİ HEM GÜVENLİ LİMAN

Gümüşün hem endüstriyel bir metal hem de parasal bir varlık olarak üstlendiği çift taraflı rol, onu imalat faaliyetlerindeki değişimlere ve yatırımcı duyarlılığına karşı altından daha duyarlı hale getiriyor. Ocak ayında yaşananlar, bu bileşimin fiyat hareketlerini her iki yönde de nasıl büyütebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.