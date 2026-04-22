Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Gençlerbirliği’ne 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonuna ise Günay Güvenç’e gösterilen tepki damga vurdu. Gençlerbirliği'nin ikinci golünde Günay topu elinden kaçırınca Traore farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray taraftarı, ikinci golden sonra Günay Güvenç topa her dokunduğunda ıslıkla tepki verdi. Maçın ardından Günay Güvenç gözyaşları içinde soyunma odasına gitti. Galatasaraylı futbolcular orta sahada birleşip Günay Güvenç'in sahaya dönmesini bekledi. Soyunma odasına giden Barış Alper Yılmaz, Günay’ı tekrar sahaya getirdi. Sahaya dönen tecrübeli eldiven gözyaşları içinde taraftarlardan özür diledi. O sırada statta ‘kimseyi sevmedim ben senden daha güzel’ müziği çalındı. Daha sonra bütün futbolcular beraber soyunma odasına gitti.

