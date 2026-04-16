Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde beslenme alışkanlıkları belirleyici bir rol oynuyor. Uzmanlar, özellikle kan basıncını dengeleyen gıdaların düzenli tüketiminin kalp sağlığını korumada etkili olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda yoğurt, doğru tercih edildiğinde öne çıkan besinler arasında yer aldı.

KALP DOSTU BESLENMENİN TEMELİ DOĞRU SEÇİMLER

Amerikan Kalp Birliği’nin önerilerine göre, kalp dostu bir beslenme düzeni meyve, sebze, tam tahıllar, bitkisel protein kaynakları, kuruyemişler ve tohumlar açısından zengin olmalıdır. Bunun yanında derisiz kümes hayvanları ve balık da sağlıklı protein seçenekleri arasında bulunuyor. Bu dengeli yaklaşım, yalnızca kolesterol seviyelerini değil, aynı zamanda kan basıncını da kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.

HER YOĞURT AYNI DEĞİL

Kardiyovasküler beslenme uzmanı Margaret Junker ise yoğurt tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Junker, her yoğurdun aynı olmadığını da belirtiyor. Düşük doymuş yağ içeren, ilave şeker barındırmayan ve katkı maddesi oranı düşük ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten uzman, bu tür yoğurtların kan basıncı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığını ifade ediyor.

KAN ŞEKERİ DENGESİ TANSİYONU DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Yoğurdun faydaları yalnızca içerdiği besinlerle sınırlı kalmıyor. Uzmanlara göre yoğurt, karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengeli bir yapıya sahip olduğu için kan şekeri seviyelerinin daha stabil seyretmesine yardımcı oluyor. Bu durum büyük önem taşıyor çünkü kan şekerindeki ani yükseliş ve düşüşler, kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının salınımını artırarak kalp atış hızını yükseltiyor ve damarların daralmasına neden oluyor. Bu zincirleme etki de doğrudan kan basıncını yükseltebiliyor. Kan şekeri dengede olduğunda ise bu risk büyük ölçüde azalıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YOĞURDU DESTEKLİYOR

Bilimsel çalışmalar da bu görüşleri destekliyor. 2024 yılında üç binden fazla yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, haftada birkaç kez yoğurt tüketen bireylerin kan basıncının, yoğurt tüketmeyenlere kıyasla daha düşük olduğunu gösterdi. Başka bir çalışma ise haftada beş veya daha fazla porsiyon yoğurt tüketen kişilerin yüksek tansiyon geliştirme riskinin daha az olduğunu gösterdi.

SADECE KALP DEĞİL, KİLO KONTROLÜNE DE DESTEK SAĞLIYOR

Yoğurt aynı zamanda yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne katkıda bulunuyor. Uzmanlar, özellikle kilo vermeye çalışan bireyler için yeterli protein alımının kas kütlesini korumada önemli olduğunu hatırlatıyor. Araştırmalar da düzenli yoğurt tüketiminin daha düşük vücut kitle indeksi ve daha az vücut yağı ile ilişkili olduğunu kanıtlıyor.