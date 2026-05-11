Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının ise doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımlayarak çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, yarından itibaren özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yerel yağışlar etkili olacak.

10 İLE YAĞMUR UYARISI

Tahminlere göre İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya’nın yanı sıra Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji, yağışların İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde zaman zaman etkisini artırabileceğine dikkat çekti.