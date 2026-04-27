Güneş milyarlarca yıldır gökyüzünde değişmez bir dev gibi parlıyor olabilir, ancak bilim dünyası onun aslında periyodik olarak "uykuya daldığını" biliyor. Astronomi tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan ve Güneş’in adeta sustuğu Maunder Minimumu dönemi, Johannes Kepler’in 400 yıllık bir "yanlış anlaması" sayesinde yeniden şekilleniyor.

GÜNEŞİN 70 YILLIK UYKUSUNUN SIRRI AÇIĞA ÇIKTI

Güneş, her 11 yılda bir manyetik aktivitesinin zirve yaptığı "maksimum" ve sakinleştiği "minimum" dönemler arasında gidip gelir. Ancak 1645-1715 yılları arasında yaşanan Maunder Minimumu, Güneş’in neredeyse tamamen sessizliğe büründüğü, lekelerin kaybolduğu ve Dünya’da "Küçük Buz Çağı"nın yaşandığı alışılmadık bir dönemdi. Bilim insanları yıllardır bu sessizliğin nasıl başladığını çözmeye çalışıyordu.

KEEPLER ONU MERKÜR SANMIŞTI

Ünlü astronom Johannes Kepler, 1607 yılında teleskop benzeri bir düzenekle Güneş'i gözlemlerken yüzeyde siyah bir nokta fark etti. O dönemde bu karartının Merkür gezegeni olduğunu düşündü ve bunu detaylıca not etti. Ancak Nagoya Üniversitesi'nden araştırmacılar, modern verilerle bu çizimi yeniden incelediklerinde şaşırtıcı bir gerçeğe ulaştılar: Kepler aslında devasa bir güneş lekesini fotoğraflar gibi çizmişti.

GÜNEŞ UYKUYA DALMADAN HEMEN ÖNCE

Bu çizim, "aletle yapılmış en eski güneş lekesi kaydı" unvanını kazandı. Ancak asıl önemli olan çizimin zamanlamasıydı. Araştırmacılar, 1607 yılındaki bu lekenin normal bir güneş döngüsünün sonuna denk geldiğini belirledi. Bu da demek oluyor ki; Güneş, o meşhur 70 yıllık "uyku moduna" girmeden hemen önce aslında her zamanki normal ritmindeydi.

GELECEĞİMİZ İÇİN KRİTİK VERİ

Bilim insanları bu keşfin sadece geçmişi değil, geleceği de ilgilendirdiğini vurguluyor. Güneş’in düzenli döngülerden neden ve nasıl aniden "büyük bir durgunluk" dönemine geçtiğini anlamak, gelecekteki benzer olayları tahmin etmek için hayati önem taşıyor. Kepler’in 1607’deki gözlemi, teleskoplu sistemli gözlemlerin başlamasından hemen önceki boşluğu doldurarak bilim dünyasına altın değerinde bir veri sundu.