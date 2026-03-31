İngiltere'de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla geliştirilen yeni nesil "tak-çalıştır" güneş paneli teknolojisi, hanelere kendi elektriğini üretme imkanı tanıyor. Kurulum maliyetini yaklaşık dört yıl içinde amorti eden bu sistemler, düşük bütçeli ve pratik bir enerji çözümü olarak sunuluyor. Ayrıca herhangi bir teknik altyapı veya profesyonel montaj gerektirmiyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİN DAYANDIĞI VERİLER

Enerji uzmanları ve denetleme kuruluşları tarafından yapılan hesaplamalara göre, sistemin işleyişi şu verilere dayanıyor: Hanelerin elektrik faturalarında yıllık ortalama 70 ile 110 sterlin arasında düşüş öngörülüyor.

Mevcut enerji fiyatları ve sağlanan tasarruf miktarı baz alındığında, cihazın kurulum maliyeti dört yıl içinde karşılanıyor. Panellerin yaklaşık 15 yıl boyunca verimli çalışması bekleniyor; bu da yatırım maliyeti çıktıktan sonra uzun süreli düşük maliyetli enerji üretimi anlamına geliyor.

HEDEFİ ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI

Küresel enerji krizleri ve fosil yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle güneş enerjisine olan bireysel ilginin %50 oranında arttığı belirtildi. Uzmanlar, bu tür küçük ölçekli sistemlerin yaygınlaşmasının hanelerin enerji bağımsızlığını artıracağını ve ulusal "net sıfır karbon" hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı. Sistemin; balkonlar ve bahçeler gibi küçük alanlarda da kullanılabilmesi sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor.