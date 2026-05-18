Samsung Electronics ve işçi sendikası, teknoloji devinin tarihindeki en büyük grevi önlemek amacıyla bugün kritik bir görüşme yaptı. 45.000'den fazla işçinin iş bırakma hazırlığı yalnızca Güney Kore ekonomisi için değil aynı zamanda küresel tedarik zincirleri için de ciddi bir risk teşkil ediyor.

Perşembe günü başlaması planlanan ve 18 gün sürmesi öngörülen grev dalgası, yapay zeka veri merkezleri, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için hayati önem taşıyan bellek çiplerindeki küresel arz sıkıntısının yaşandığı bir dönemde gerçekleşecek. Bu kıtlık son aylarda Samsung ve rakiplerinin karlarında rekor artışlara yol açmıştı.

MAHKEMEDEN ÜRETİMİ KORUMA KARARI

Güney Kore ihracatının yaklaşık dörtte birini tek başına gerçekleştiren dünyanın en büyük bellek çipi üreticisindeki gerilim geçtiğimiz hafta hükümet arabuluculuğundaki ücret ve ikramiye görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla tırmandı.

Süreç devam ederken Güney Kore mahkemesi Samsung’un ihtiyati tedbir talebini kısmen kabul ederek sendikaya önemli bir sınır çizdi. Mahkeme olası bir grevin üretimi tamamen durdurmaması ve tesislerin güvenliğini tehlikeye atmaması gerektiğine hükmetti. Karara göre üretimde kullanılan malzemelerin bozulmasına yol açacak eylemlerden kaçınılması ve ürün hasarını önlemeye yönelik faaliyetlerin normal seviyede tutulması zorunlu kılındı.

AĞIR PARA CEZALARI KAPIDA

Mahkeme sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kurallara uyulmaması durumunda iki ana sendikanın her birine günlük 100 milyon won (yaklaşık 72.000 dolar), sendika liderlerine ise günlük 10 milyon won para cezası uygulanabileceği belirtildi. Sendika tarafı ise mahkeme kararının grev kararlılığını etkilemeyeceğini ancak müzakerelere ciddiyetle devam edeceklerini duyurdu.

YARGI KARARI HİSSELERİ UÇURDU

Mahkemenin üretimi güvence altına alan kararı sonrası Samsung Electronics hisseleri, sabah işlemlerinde yüzde 6,7 oranında değer kazanarak piyasa endeksinin üzerinde bir performans sergiledi.

Hükümet kanadından da endişeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Devlet Başkanı Lee Jae-myung, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada işçi hakları kadar yönetim haklarına da saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Liberal demokratik düzeni benimsemiş bir ülkede emek, işletmeler kadar kurumsal yönetim hakları da emek kadar saygı görmelidir. İşçiler emeklerinin karşılığını almalı, risk üstlenen hissedarlar da kardan paylarını almalıdır."

HÜKÜMETTEN ACİL TAHKİM ÇAĞRISI

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, grevi durdurmak için "acil tahkim" dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. Çalışma Bakanı tarafından devreye alınabilen bu mekanizma ekonomiye zarar vereceği düşünülen endüstriyel eylemleri 30 gün boyunca derhal durdurma yetkisine sahip.

NVIDIA VE MÜŞTERİLERİN TEDARİK ENDİŞESİ

Müzakerelerin tıkanması üzerine Samsung’un çip birimi yöneticilerinin, sendikayı grevden kaçınmaya çağırdığı belirtiliyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre yöneticiler, Nvidia gibi dev müşterilerin tedarik kalitesi konusunda endişeli olduğunu ve grev süresince sevkiyat kabulünü durdurabilecekleri uyarısında bulundu.

Samsung ve sendika arasındaki hükümet arabuluculuğundaki görüşmelerin salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.