İspanya'nın Girona kenti yakınlarındaki Salt belediyesinde, sokaktaki güvercinlere düzenli olarak yiyecek ve su veren bir emekli kadın, güvenlik kameraları ve çevre sakinlerinin ihbarı üzerine tespit edildi. Bölgedeki yasak uyarı tabelalarını fark etmediğini savunan kadın hakkında, belediye ekipleri tarafından 800 euro yaklaşık 41 bin 200 lira tutarında idari para cezası kesildi.

DIŞKININ BULAŞICI HASTALIK RİSKİNİ ARTIRDIĞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Belediye yetkilileri, bu denli yüksek bir cezanın gerekçesini, güvercin popülasyonunun kontrolsüz artışını engellemek ve kuş dışkılarının neden olduğu zararları minimize etmek olarak açıklıyor. Katalan medyasında yer alan bilgilere göre, kuş dışkıları sadece binalara ve şehir mobilyalarına zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda hijyen koşullarını bozarak bulaşıcı hastalık riskini artırıyor.

Aylık yaklaşık 500 euro emekli maaşıyla geçinen kadının, cezanın büyüklüğü nedeniyle ödeme planı için yapılandırma talebinde bulunduğu bildirildi.

İspanya'da yaşanan bu olay, komşu ülke Fransa'daki benzer düzenlemeleri de gündeme getirdi. Birçok bölgede "İl Sağlık Yönetmeliği" uyarınca, kamusal alanlara yabanileşmiş hayvanları çekmek amacıyla yiyecek bırakılması yasaklandı. Fransa'da bu yasağın ihlali durumunda uygulanan yaptırımlar şehirden şehre farklılık gösteriyor:

Paris: 68 euro.

Dijon: Yaklaşık 100 euro.

Roanne: 450 euroya kadar ulaşabilen cezalar.

NEDEN YASAKLANDI?

Uzmanlar, bir güvercinin yılda ortalama 12 kilogram dışkı ürettiğine dikkat çekiyor. Bu durumun yol açtığı temel sorunlar şunlar: Dışkıdaki asidik oran binaların cephelerini ve tarihi eserleri tahrip ediyor. Kuruyan dışkılardan yayılan partiküllerin solunması, çeşitli mantar ve bakteri enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Yapay besleme, güvercin sayısının aşırı artmasına ve diğer kuş türlerinin yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor.