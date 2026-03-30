Hanifi Bayar'ın haberine göre; Eski manken Güzide Duran, 2025 yılında başlayan boşanma sürecini tamamladı. 18 yıllık eşi Adnan Aksoy ile mahkeme kararıyla yollarını resmen ayıran Duran’ın avukatı Feyza Altun, sürecin lehine sonuçlandığını ve çocuklarından vazgeçmediğini açıkladı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Altun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun ilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Çocuklarından müvekkilim asla vazgeçmiş değildir. Son derece kapsamlı bir kısa ilişki tesis edilmiştir mahkeme tarafından. İtiraz olursa süreç devam edecek. Fakat şu an kendisi boşanmış bir kadındır. Teşekkür ederim.”

Bu açıklama, magazin gündeminde kısa sürede geniş yankı buldu.

GÜZİDE DURAN 2008'DE EVLENMİŞTİ

Güzide Duran, model ve sunucudur. 4 Ağustos 1980 yılında Mersin’de doğmuştur. 2026 yılı itibariyle 46 yaşındadır.

1996 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak tanınmıştır.

Birçok ünlü markanın reklam yüzü olmuş ve Elle, Vogue ve GQ gibi prestijli dergilerin kapaklarında yer almıştır.

OYUNCULUK DA YAPIYOR

Star TV’de yayınlanan Proje Moda yarışmasında sunuculuk ve jüri üyeliği yapmıştır. Ayrıca “Yeşil Işık”, “90-60-90” ve “Kurşun Asker” gibi dizilerde rol almıştır.

2025 yılında İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyesi olarak kariyerine devam etmektedir.

2 ÇOCUĞU BULUNUYOR

Güzide Duran, 13 Nisan 2008’de iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, bu evlilikten Selin ve Emir adında iki çocuğu olmuştur. Çift, daha sonra boşanmıştır.