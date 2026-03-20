Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davası sırasında çocuklarından uzak kaldığını iddia eden paylaşımlarda bulundu. Gözyaşlarını sosyal medyadan paylaşan Duran, kızı Selin'in fotoğrafına 'Seni çok özledim' notunu düştü.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞEMİYOR

Adnan Aksoy ile evliliğinden biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, aylardır çocuklarıyla bir araya gelemediğine dair söylemleri gündem olmuştu. Yaz boyunca sevgilisi Fikret Orman ile yurt içi ve yurt dışı tatillerini sosyal medyada paylaşan ünlü modelin bu süreçte çocuklarıyla arasının açıldığını söyleniyor.

Duran, kısa süre önce çocuklarını görmek için Roma’ya gitse de başarılı olamadı ve çocuklarının kendisini görmek istememesi üzerine İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı.

GÖZYAŞINI PAYLAŞTI

Ünlü model, çocuklarından ayrı kalmanın üzüntüsünü sosyal medyada da paylaştı. Kızı Selin’in yer aldığı bir kareyi paylaşan Duran, “Seni çok özledim” ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarında sürece sitem eden Duran, “Beni sizden uzak tutan ne varsa bilsin ki bir annenin sevgisine yetmez. Ben buradayım, sizi bekliyorum” diyerek gözyaşlarıyla duygularını takipçileriyle paylaştı.

DAVALARI DEVAM EDİYOR

Adnan Aksoy, 7 Kasım 2024’te Güzide Duran’a karşı 'Zina' davası açarken, Duran da hem karşı dava hem de boşanma davası açtı. 10 Nisan 2025’te görülen ön duruşma ve 30 Eylül’de gerçekleşen ilk celse ile davalar çekişmeli bir şekilde ilerliyor.

6 Ocak’taki ikinci duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Duran, “Tek isteğim bir an önce boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak” diyerek duygularını dile getirdi.

Duran, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile birlikteliği nedeniyle uzun süredir magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.