Friedrich Loeffler Enstitüsü’nün (FLI) verilerine göre, eylül ayı başından bu yana Almanya genelinde 31 çiftlikte ve 131 yabani kuşta kuş gribi vakası kaydedildi.

500 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Enstitü, bu yıl sonbaharda salgının olağan dışı derecede erken ve hızlı yayıldığını bildirdi. Şimdiye kadar 500 binden fazla tavuk, ördek, kaz ve hindi itlaf edilmek zorunda kaldı. Vakaların çoğu doğu Almanya ve Aşağı Saksonya bölgelerinde yoğunlaştı.

Euronews'te yer alan habere göre; enstitü, kuş gribinin birçok kuş türü için son derece bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olduğunu, göç döneminin yaklaşmasıyla birlikte geniş çaplı yayılım riski bulunduğunu açıkladı. Kurum, mevcut durumu “yüksek riskli” olarak sınıflandırdı.

'PANDEMİYİ TETİKLEMEK İÇİN GEREKEN HER ŞEYE SAHİP'

DSÖ viroloğu Klaus Stöhr, “H5N1 virüsü, prensipte bir pandemiyi tetiklemek için gereken her şeye sahip” diyerek uyarıda bulundu. Ancak şu ana kadar insanlara bulaşma riskinin çok düşük olduğunu vurguladı.

“Yürüyüş sırasında ölü hayvanlarla karşılaşanlar onlara dokunmamalı, köpeklerini uzak tutmalı ve ilgili veterinerlik dairesine haber vermeli” dedi. Stöhr ayrıca, ölü hayvanların yalnızca yetkili birimlerce toplanması gerektiğini belirtti.

ÖZELLİKLE TURNALAR VİRÜSTEN ETKİLENİYOR

Bu sonbaharda özellikle turnaların virüsten etkilendiği bildiriliyor. Enstitü, virüsün artık dünya genelinde yabani kuşlar aracılığıyla yayıldığını ve bunun insana geçiş ihtimalini artırdığını açıkladı. “Bu risk hafife alınmamalı,” diyen Stöhr, aynı zamanda etkin bir pandemi planlamasının salgını önlemede büyük önem taşıdığını ifade etti.

ZDG Başkanı Hans-Peter Goldnick ise salgının erken ama güçlü bir evresinde olduklarını söyledi. Goldnick, “Açık ve serbest sistemlerdeki yumurta tavuğu ve hindi sürüleri özellikle etkileniyor” dedi. Goldnick, politikacıların derhal önlem alması gerektiğini, aksi halde yumurta ve kanatlı eti tedarikinde sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti.

AB'YE BAŞVURACAKLAR

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, federal ve eyalet yönetimleri arasında sıkı iş birliği çağrısı yaparak, AB’ye tazminat üst sınırının 50 avrodan 110 avroya çıkarılması için başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

Bu arada, Daimî Aşı Komisyonu (Stiko) ve eczacılar birliği, özellikle risk altındaki kişilere grip aşısı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Hayvanlarla çalışan veya onlarla teması olan kişilerin hem mevsimsel grip hem de kuş gribine aynı anda yakalanmaktan kaçınmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Federal Eczacılar Birliği Başkanı Thomas Preis, “Kuş gribinin insandan insana bulaşabilen yeni bir varyantının ortaya çıkmasını önlemek için grip aşısı hayati öneme sahip” dedi.