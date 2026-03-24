Trabzonlu sosyal medya fenomeni 51 yaşındaki 'Köksal Baba' (Köksal Bektaşoğlu), A Milli Futbol Takımı'nı, Riva’daki tesislerde ziyaret etti.

'KÖKSAL BABA TAM SEVER'

Futbolcularla tek tek sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren fenomen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla da bir araya geldi. Kendisini makamında ağırlayan Hacıosmanoğlu'na teşekkür eden Köksal Baba "Samimiyeti, ilgisi ve güzel karşılaması için teşekkür ederim. Köksal Baba sevdi mi tam sever" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, Köksal Baba ile hatıra fotoğrafı çektirdiği sırada ünlü fenomeni kucağına aldı. Bu pozlar sosyal medyada topa tutuldu.

'HİÇ YAKIŞIYOR MU ŞU GÖRÜNTÜ'

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Koskoca adamı kucağına niye alırsın? Bir şeyi de doğru yap!", "Başka ülkenin federasyon başkanı aşağıya eğilip resim çektirirdi", "Oturduğu makamı ne güzel temsil eden bir başkan! Ağır abi ne de olsa... Allah aşkına hiç yakışıyor mu şu görüntü?", "Niye kucağına aldın? Otur koltuğa fotoğraf çektir!", "Futbolu buna emanet ettik ne hale geldi alın adamı şunun elinden mazallah sıkıntı olmasın sonra" yorumları yaptı.

'BU FOTOĞRAFA NASIL İKNA OLMUŞLAR'

Spor yazarları da söz konusu fotoğrafı eleştirdi. Murat Kosova, "İlk anda idrak edemedim. Bir çocuğu, yeğenini falan kucağına almış zannettim. Sonra sakal bıyık görünce tansiyonum yükseldi. Yani ne bileyim, aynı boyda oturursun, böyle bir poz ben de anlamadım. Bu fotoğrafa nasıl ikna olmuşlar" diye konuştu.

'ÇOK KOMİK'

İbrahim Seten ise, "Nedir abi, bu görüntünün sevimli olduğunu mu savunuyoruz. İlk başta Hacıosmanoğlu çocuk sandı. Baktı bıyık sakal var, akıl erdiremedi. Bu çok komik. Başkan ciddi ve vakur duruşundan da ödün vermemiş" dedi.