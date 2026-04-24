Orta Doğu'daki ülkelerde demokrasinin işlemediğini ve monarşinin gerekli olduğunu belirten ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, tepki çeken açıklamalarından geri adım atmadı.



İsrail ve Türkiye üzerinden örnekler veren büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik tarzının bölge için en iyi model olduğunu iddia etti.





TÜRKİYE VURGUSU



Fox News’e konuşan Barrack: “Bölgede canlı bir demokrasi olarak haklı olarak gösterilebilecek olan İsrail, son derece güçlü ve cesur bir liderlik altında gelişen önemli bir istisnadır. Düzenli çok partili seçimlerle bir başkanlık olarak işleyen Türkiye de, hibrit bir rejim olarak tanımlansa da, Erdoğan ile merkezi liderliğin istikrar gösteriyor” dedi.





F-35 SORUNU



Barrack, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımı konusunda yaşanan uzun süreli anlaşmazlığı “çılgınlık” olarak nitelendirdi ve sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması çağrısında bulunan Barrak, “S-400 alımı nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve F-35 programından dışlanmadan Rusya faydalanıyor” dedi.



Öte yandan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Atatürksüz ve Türk bayraksız 23 Nisan mesajı paylaşıldı.