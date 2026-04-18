Konserve balıklar genellikle pratik ancak düşük besin değerine sahip ürünler olarak görülse de, yapılan araştırmalar bazı türlerin sağlık açısından stratejik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle uskumru; kalp, beyin ve genel vücut sağlığını destekleyen içeriğiyle öne çıkıyor.

USKUMRU DAHA AZ CIVA İÇERİYOR

Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği konserve ton balığı, büyük bir yırtıcı balık olması nedeniyle bünyesinde yüksek oranda cıva biriktirme riski taşıyor. Daha küçük bir tür olan uskumru ise daha az cıva içermesiyle daha güvenli bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Ayrıca uskumrunun, ton balığına oranla daha fazla Omega-3 yağ asidi barındırdığı ve taze balığa göre daha ekonomik olduğu belirtiliyor.

BESİN DEĞERİ OLDUKÇA ZENGİN

Uskumrunun zengin besin içeriği, vücut sistemleri üzerinde çeşitli faydalar sağlıyor:

İçerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde hafıza ve konsantrasyonu güçlendirirken, vücuttaki iltihaplanma süreçlerini azaltıyor.

Kötü kolesterolü düşürmeye ve kalp ritmini normalleştirmeye yardımcı oluyor.

Yüksek oranda D ve B12 vitaminleri ile selenyum içererek bağışıklık sistemini, kemik dokusunu ve sinir sistemini destekliyor.

UZMANLAR NASIL TÜKETİLMESİ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Uzmanlar, konserve uskumrunun suyunu süzerek tam tahıllı ekmek, taze sebzeler, limon suyu veya yoğurtla tüketilmesini öneriyor. Ürün; salatalarda, sandviçlerde, makarnalarda ve hatta omlet gibi sıcak yemeklerde kullanılabiliyor.

Ancak seçim yaparken ürün etiketinin dikkatle okunması gerektiği vurgulandı. Sağlıklı bir tüketim için aşırı tuz, yağ veya katkı maddesi içerenler yerine kendi suyunda konserve edilmiş seçeneklerin tercih edilmesi tavsiye edildi.