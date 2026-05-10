İddiaya göre klozete atılan buz küpleri, kullanılan temizleyicilerin doğrudan suyla karışmasını yavaşlatıyor. Böylece temizlik ürünleri yüzeyde daha uzun süre kalarak kir ve tortular üzerinde daha etkili oluyor.

Uzmanlar ayrıca sifon çekildiğinde hareket eden buzların seramik yüzeyde hafif bir sürtünme oluşturduğunu belirtiyor. Bu durum ince kir tabakalarının çözülmesine yardımcı olurken kötü kokuların azalmasına da katkı sağlıyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Yöntemde klozetin içine birkaç avuç buz küpü bırakılıyor. İstenirse ardından az miktarda temizlik ürünü, karbonat ya da sirke eklenebiliyor. Birkaç dakika bekledikten sonra sifon çekiliyor.

Buz küpleri suyun içinde hareket ederken yüzeydeki hafif kirlerin gevşemesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda kullanılan temizlik ürünlerinin yüzeye daha uzun süre temas etmesini sağladığı da belirtiliyor.

UZMANLARDAN KİMYASAL UYARISI

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda farklı temizlik ürünlerinin aynı anda kullanıldığı görülüyor. Ancak uzmanlar özellikle çamaşır suyu gibi güçlü kimyasalların başka ürünlerle karıştırılmasının tehlikeli gazlar ortaya çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

Bu nedenle buz yöntemi uygulanırken tek bir temizleyici tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca yöntemin ağır kireç ve yoğun lekeler için mucize çözüm olmadığı, daha çok günlük bakım amacıyla işe yaradığı ifade ediliyor.