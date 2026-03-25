Yarın A Milli Takımımız ile 2026 Dünya Kupası eleme maçında karşılaşacak olan Romanya, Mircea Lucescu'nun kararıyla bir gün gecikmeli gelerek bugün İstanbul'a vardı. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ülkesi Romanya'nın milli takımının da Türkiye kadar yetenekli olduğunu savunan Hagi, şöyle konuştu:

"Hem biz hem de oyuncular, herkes iyimser, cesur ve çok özgüvenli olmalı. Çocukların iyi bir gün geçirmesi gerekiyor. Oradaki teknik ekip ve diğer herkes, Mircea Lucescu'dan ilham almalı. Özellikle sahadaki oyuncular. Çok iyi ve çok yetenekli bir takımla karşı karşıyayız ama biz de onlar kadar yetenekliyiz. Bence iyi savunma yaparsak şansımız da olacak.

"BİRİLERİ ÜZÜLECEK, AĞLAYACAK"

Tek düşüncemiz kazanmak ve tabii ki çocukları desteklemek. Bundan sonra herkes kimin daha iyi olduğunu sahada kanıtlamalı. Kalpler bölünemez ama sonunda birileri ağlayacak ve üzülecek.

"AVANTAJLI OLACAKLAR"

(Türkiye hakkında) Bence avantajlı olacaklar. Taraftara yani 12. oyuncuya sahipler. Elbette bu var ama oyuncuların bu durumu aşmak için çok zekice hareket etmeleri ve birbirleriyle bağlantıda olmaları gerekiyor. Çünkü artık Avrupa Şampiyonası'nda oynadılar ve tecrübeleri var."

1996-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve futbolu Sarı-Kırmızılı kulüpte bırakan Rumen efsane Hagi; 192 maçta 72 gol ve 63 asistlik performans sergiledi.