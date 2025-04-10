Hande Erçel'in Hakan Sabancı'dan ayrıldığı iddia edilmişti. Geçen günlerde Paris dönüşü İstanbul'da havalimanında tek başına görüntülenen Erçel, sevgilisinin yanında olmamasıyla ilgili "Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz" diye konuşmuştu.

Önceki akşam da Etiler'de bir mekandan çıkarken tek görüntülenen Hakan Sabancı da muhabirlerin, "Hande Hanım'ı göremiyoruz uzun zamandır yanınızda? Ayrılık dedikoduları da dolaşıyor. İlişki devam ediyor mu?"sorusuna "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor. Devam ediyor" yanıtını verdi.

Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın aile tarafından kabul edilip edilmediği sorusuna ise cevap vermedi.