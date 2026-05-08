Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarına hız verdi. Safi’nin ekibi, Jorge Mendes’in de katkısıyla önemli isimlerle görüşüyor. Hakan Safi’nin, belirlediği iki büyük yıldız transferini en geç seçime yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Ayrıca Serie A’da forma giyen bir santrforla anlaşma noktasına gelindiği belirtiliyor. Safi, 3 futbol aklıyla ortak karar alarak ilerlerken, Jorge Mendes’in transfer süreçlerinde başı çektiği ifade ediliyor. Safi’nin yönetiminin 11 Mayıs’a kadar en az 2 önemli oyuncu ismini açıklaması bekleniyor

1 NUMARALI ADAY ALONSO

Aziz Yıldırım’ın karşısına güçlü projelerle çıkmak isteyen Hakan Safi, seçilmesi halinde kulübe yabancı bir teknik direktör getirmeyi hedefliyor. Safi’nin gündemindeki isimler arasında dikkat çeken yabancı hocalar yer alıyor. Listede öne çıkan isimler şöyle: “Xabi Alonso, Filipe Luis, Oliver Glasner, Sebastian Hoeness ve Andoni Iraola.” Safi’nin son olarak 46 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca ile de görüştüğü belirtiliyor. Yerli teknik direktör tercihi durumunda ise tek adayın İsmail Kartal olduğu ifade ediliyor.