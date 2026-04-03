Fenerbahçe'de gözler 18 Nisan'da yapılacak divan kuruluna çevrildi. Sadettin Saran'ın başkanlığa devam edip etmeyeceği yönündeki tartışmalar devam ederken adaylık ihtimali bulunan Hakan Safi'den açıklama geldi.

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın devam etmediği takdirde başkan adayı olacağını açıkladı. HT Spor'a göre Hakan Safi, "Bu yönetimin kararını bekliyorum. Onlar yoksa, devam etmeyeceklerse başkanlığa adayım. Fenerbahçe için her zaman göreve hazırım. Çok Galatasaraylı düşmanım var. Hem Kerem hem milli takım konusunda ortaya çıktılar. Her zaman söyledim. Ama en kötüsü içimizde Galatasaraylılar var. Onları temizliyorum." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Hakan Safi yaptığı açıklamada "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ın özgürlüğüne kavuştuğu duruşmasına camia olarak katılarak mutluluğumuzu paylaştık. Kaptanımız bizim değerlimiz ve özelimizdir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede Çubuklu formasına kavuşmasını diliyoruz. Bu önemli günde aşağıda yer alan özel haber başlıklı açıklamalar şahsıma ait değildir. Kamuoyunun bu habere itibar etmemesini rica ediyorum." dedi.