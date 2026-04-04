Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Çalışmalar kapsamında, Derecik Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından aranan F.A., L.A. ve A.A. gözaltına alındı.
Ayrıca "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T. ile aynı suçtan aranan Z.K. yakalandı. "Bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan aranan B.K., K.E., E.A. ve S.C., "kaçakçılık" suçundan aranan Irak uyruklu R.K.S. ve İ.A.S. ile "hakaret" suçundan aranan Y.Y. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 1 firari hükümlü ve 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
🔴 İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;— T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) April 3, 2026
▪️ Derecik Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize giriş yapmak isteyen “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ile “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”… pic.twitter.com/I91suNZTG1