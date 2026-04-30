“Çaaaylaaarrr!” repliğiyle bir döneme damga vuran ve Çocuklar Duymasın dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Özmol’un son hali sosyal medyada gündem oldu.

EFKARLI DİYE YORUMLANDI

Sokakta kendi halinde ve efkarlı bir şekilde otururken görüntülenen oyuncunun bu hali, hayranlarını hem şaşırttı hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

REPLİKLERİ HALA AKILLARDA

Paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, sosyal medyada “Çaylar nerede?” ve “Efsane geri döndü” gibi yorumlar dikkat çekti.





ÖLDÜ HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2021 yılında DHA'nın haberine göre; 'Çaycı Hüseyin' olarak bilinen ve sosyal medyada sıkça 'öldü' paylaşımları yapılan oyuncu Alparslan Özmol, "Koronavirüsten öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Bir gün öleceğiz, bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" açıklamasını yaptı.