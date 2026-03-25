İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası, Hande Erçel ilk kez açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, ünlü oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında eğitim nedeniyle bulunduğu ortaya çıktı. Oyuncu, ülkesi ve adalete olan güvenini vurgulayarak durumun en kısa sürede aydınlanacağına inandığını belirtti.

''ÜLKEME DÖNECEĞİM''

Hande Erçel, basında yer alan haberlerin ardından konuyla ilgili şunları söyledi:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağını inanıyorum."

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kullanımını kolaylaştırma”, “bulundurma ve kullanma” ile “fuhşa teşvik ve aracılık etmek” suçları inceleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Fikret Orman’ı gözaltına aldı ve işlemleri için emniyete götürdü.

16 ADRESE OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde İstanbul genelinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Hande Erçel’in yanı sıra; Güzide Aksoy, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Tuğçe Özbudak gibi isimler de bulunuyor.

HANDE ERÇEL'İN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Yurt dışında bulunan Hande Erçel’in, yakalama kararı sonrası Türkiye’ye dönerek ifadesini vereceği ve soruşturmanın seyrine ilişkin açıklamalarda bulunacağı bildirildi.