Halef dizisinin son bölümüne izleyicilerden yorum yağdı. Serhat'ın Yıldız'a ettiği sürpriz evlilik teklifi izleyicileri şaşırttı: Kimi olumlu yorumlar yaptı kimi olumsuz yorumlar yaptı.

ROMANTİK AN DİZİDE ZİRVE YAPTI

Halef: Köklerin Çağrısı’nın son bölümünde Serhat, Yıldız’a “Benimle evlenir misin?” diyerek unutulmaz bir an yaşattı. Bu sahne hem izleyicileri mest etti hem sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sahne izleyicilerden farklı tepkiler aldı:

“İğrenç.”





“İnşallah süt kardeş çıkarsınız da evlenemezsiniz.”





“O kadar yakışıyorlar ki ben büyülendim!”





''Yıldızı Melek gibi giydirip evlenme teklifi ediyorsun.''





''Yıldızdan Melek yaratmaya çalışmış Serhat Ağa''





''Adam sabah birini boşuyor akşam biriyle evleniyor''

SON BÖLÜME DAMGA VURDU

Serhat ve Yıldız’ın bu evlilik teklifi, dizinin son bölümünde hem romantizmi hem tartışmayı bir araya getirdi. İzleyiciler, sahneyi konuşmaya devam ediyor.