Olay, dün öğleden sonra Kurtuluş Mahallesi Eski TOKİ Konutları’ndaki parkta meydana geldi. İddiaya göre T.A., parkta olduğunu öğrendiği H.G.’nin yanına pompalı tüfekle giderek ateş açtı.
H.G. kaçmaya çalışırken, o sırada halı sahada oyun oynayan çocuklar da silah sesleriyle büyük panik yaşayıp etrafa dağıldı.
Bölgede bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli polis ekipleri olaya hızla müdahale etti.
Şüpheli T.A., olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan H.G. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.