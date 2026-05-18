Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce bir halı saha maçında başlayan "faul" tartışması, sokak ortasında bıçaklı hesaplaşmaya dönüştü. Aralarında husumet oluşan gençlerin caddedeki kavgası kanlı bitti. Olay, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile Kuteybe M. (24), aylar önce oynadıkları futbol maçındaki bir pozisyon nedeniyle karşı karşıya geldi. Caddede karşılaşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Hasan H., yanında bulunan ağabeyi Muhammed H. (28) ile birlikte Kuteybe M.’yi darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine Hasan H., yanındaki bıçakla Kuteybe M.’yi ensesinden bıçaklayarak ağabeyiyle birlikte olay yerinden kaçtı. MUCİZEVİ KURTULUŞ Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kuteybe M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu, bıçak darbesinin boyundaki ana atardamara isabet etmesine sadece 1 milimetre kaldığı öğrenildi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yerinden hızla uzaklaşan saldırgan kardeşler Hasan H. ve Muhammed H.’yi gerçekleştirdikleri operasyonla kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.