Hatay’da 150 bin depremzede halen konteyner kentlerde yaşam mücadelesi verirken, AKP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi külliye yaptırıyor. İçinde 350 kişilik cami, 11 hafız hazırlama odası, 15 derslik, 150 kişilik yemekhane, 200 kişilik yurt ve 6 adet 3+1 misafir konutu olan ‘Kırıkhan Külliyesi’ için yapılan toplam harcama 393 milyon lirayı aştı.

6 Şubat 2023’teki depremlerinin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçti. 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, şehirlerin yerle bir olduğu deprem felaketinin en ağır vurduğu illerin başında Hatay geldi. 150 binin üzerinde depremzede konteyner kentlerde yaşamını sürdürürken, altyapı sorunları, elektrik ve su kesintileri de devam ediyor. Ancak AKP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bu süreçte önceliği vatandaşın konut ihtiyacı değil, ‘külliye’ oldu.

İKİNCİ İHALE YAPILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi’nde yapılacak külliye için milyonlarca liralık harcamaya imza attı. İlk ihale 31 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi. ‘Hatay İli Kırıkhan İlçesi, Karataş Mahallesi Eğitim Tesisleri, Yurt, Lojman ve Cami İnşaatları Yapım İşi’ adıyla yapılan ihale kapsamında belediye 28 Kasım 2024 tarihinde 207 milyon 763 bin 505 liralık sözleşme imzaladı. 2025 yılında başlayan inşaat tamamlanamadı ve belediye bir kez daha ihaleye çıktı. İkinci ihale 30 Nisan 2026 tarihinde yapıldı ve 185 milyon 481 bin 717 liralık yeni sözleşme imzalandı. Böylece külliye için yapılan toplam harcama 393 milyon 245 bin 222 liraya ulaştı.

Külliye inşaatı bu yıl bitecek

Tarihinin en yıkıcı felaketlerinden birini 6 Şubat 2023’te yaşayan Hatay’da nüfusun en az yüzde 10’u hâlâ konteynerde yaşamasına rağmen konutlar bir türlü bitirilemezken, külliye inşaatının ise yıl sonunda tamamlanması planlıyor. Üstelik Hatay’da bitirilen projelerin bazılarında altyapı ve üst yapı eksikleri nedeniyle depremzedeler, konutlara yerleşemiyor. Bu sorunlara rağmen Hatay Belediyesi’nin önceliği olan Kırıkhan Külliyesi projesinde 9 bin 715 metrekare arsa üzerinde toplam 9 bin 35 metrekarelik inşaat alanı yer alıyor. Külliye içerisinde 350 kişilik cami, 11 hafız hazırlama odası, 15 derslik, 150 kişilik yemekhane, 200 kişilik yurt ve 6 adet 3+1 misafir konutu olacak.