ABD/İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ın Necef kentinde bulunan İmam Ali Türbesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.
VATANDAŞLARIN OMUZLARINDA TAŞINDI
Sabahın erken saatlerinden itibaren türbe çevresinde toplanan binlerce kişi, Hamaney'in naaşının İmam Ali Türbesi'ne getirilişine tanıklık etti. İran bayrağına sarılı tabut, vatandaşların omuzlarında taşınarak türbe avlusuna ulaştırıldı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Cenaze törenine katılan kalabalık, Hamaney'e son görevini yerine getirirken türbe çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.